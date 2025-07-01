Число DDOS-атак на российские ресурсы выросло в два раза за последний год

Мощность и продолжительность DDoS-атак на российскую инфраструктуру увеличились. По данным Роскомнадзора, их количество за последний год увеличилось в два раза.

В 2024 году ведомство ввело в эксплуатацию национальную систему противодействия DDoS-атакам. «За время работы система помогла отразить более 15 тыс. DDoS-атак, из них с января по июнь 2025 года — более 5 тыс.» — рассказал замглавы РКН Вадим Субботин на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ (цитата по ТАСС).

В мае Центр мониторинга РКН сообщал о 952 отраженных DDoS-атаках за месяц. Самая долгая из них длилась около четырех суток. Специалисты ведомства также заблокировали 13,5 тыс. фишинговых ресурсов и 72 сайта, через которые распространялось вредоносное программное обеспечение.