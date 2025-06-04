Роскомнадзор заявил об отражении 952 DDoS-атак за май

Сотрудники Центра мониторинга Роскомнадзора (РКН) в период с 1 по 31 мая отразили 952 DDoS-атаки. Самая долгая из них длилась более четырех суток, сообщается на сайте центра.

Атаки велись на системы защищаемых субъектов госуправления, операторов связи, финансового сектора и цифровых сервисов. Из отчета следует, что максимальная мощность атак достигла 1 Тбит/с, скорость — 90 млн пакетов в секунду. Наибольшее число DDoS-атак зафиксировано с IP-адресов "на территории США, Германии, Нидерландов, Швеции, Франции», говорится в сообщении РКН.

В ведомстве также уточнили, что в мае специалисты заблокировали 13,5 тыс. фишинговых ресурсов и 72 сайта, через которые распространялось вредоносное программное обеспечение.

Екатерина Отрашкевич