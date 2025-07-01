Терсхему по вывозу мусора в Тамбовской области подготовит подрядчик из Татарстана

Татарское ООО «Эттон-Центр» выиграло открытый конкурс на разработку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ее электронной модели в Тамбовской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Региональное министетрство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ заключило с «Эттон-Центр» контракт за 6,8 млн руб. при первоначальной стоимости 7,2 млн руб. (разница порядка 400 тыс. руб). Компания стала единственной, кто подал заявку на участие.

Победитель должен будет до 25 декабря этого года должен будет разработать территориальную схему обращения с отходами. Более подробных сведений в закупке не указано, однако в Воронежской области подобную схему разрабатывали на срок до 2035 года. Документ будет включать целевые показатели по обезвреживанию, утилизации, размещению ТКО, действующие и планируемые для строительства или реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции, схему потоков отходов, а также сведения о зонах деятельности региональных операторов.

На прошлой неделе стало известно, что в Тамбовской области решено расторгнуть концессионное соглашение с «Тамбовской сетевой компанией» (ТСК, связана с предпринимателем и экс-сотрудником ФСБ Евгением Свиридовым) по строительству экотехнопарка «Центральный». Проект будут реализовывать силами властей через ООО «Экотехнопарк Тамбов».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова