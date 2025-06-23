Тамбовские власти отказались от концессии для строительства экотехнопарка

Правительство Тамбовской области отказалось от концессии по строительству экотехнопарка «Центральный», которая была заключена с регоператором по обращению с ТКО «Тамбовская сетевая компания» в январе 2024 года. Проект будут реализовывать силами региона через ООО «Экотехнопарк Тамбов», которое в начале июня перешло под контроль областных властей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Безусловно, мы берем на себя большую ответственность. Но рассчитываю, что это позволит решить застарелую мусорную проблему. Многие концессии уже показали себя не с лучшей стороны, а здесь у нас права на ошибку нет. Будем самостоятельно наводить порядок — во всех смыслах»,— сказал глава региона.

Господин Первышов подчеркнул, что стоимость проекта выросла с последних заявленных 4,3 млрд руб. до 5,1 млрд руб. Часть из этих средств предоставит публично-правовая компания «Российский экологический оператор» в виде льготного займа. Привлечение поддержки стало одной из причин отказа от концессии.

Реализовать проект планируют в несколько этапов, первый из них хотят начать в 2025 году и завершить в 2027-м. По словам врио губернатора, план-график уже составлен, риски учтены. Экотехнопарк будет включать завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также полигон захоронения.

Подробнее о проекте экотехнопарка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова