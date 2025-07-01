ВТБ выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры ВТБ (MOEX: VTBR) утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 руб. на обыкновенную акцию. На выплату направлены рекордные 275,75 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В сообщении компании указано, что размер дивидендов на привилегированные акции первого и второго типов составят 0,2654 коп. и 2,654 коп. соответственно. Датой определения лиц с правом на получение дивидендов установлено 11 июля.

Группа ВТБ по итогам 2024 года получила рекордную чистую прибыль в размере 551,4 млрд руб. В апреле наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам года впервые за четыре года.