Прибыль группы ВТБ в 2025 году превысила 0,5 трлн руб.

По итогам 2024 года группа ВТБ (MOEX: VTBR) получила чистую прибыль в размере 551,4 млрд руб. Этот результат на 27,6% превысил показатель предшествующего года. Как отмечает финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов, «высокий уровень прибыльности сопровождался активным ростом бизнеса». В частности, кредитный портфель группы вырос на 13,2%, средства клиентов — на 20,5%. Кроме того, по словам господина Пьянова, поддержку финансовым результатам «оказали эффективная работа с заблокированными активами и сильный рост чистых комиссионных доходов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года объем совокупного кредитного портфеля группы ВТБ (до вычета резервов) составил 23,8 трлн руб., увеличившись на 13,2%. В группе объясняют, что рост совокупного кредитного портфеля «постепенно замедлялся в течение года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и сдерживающих рост макропруденциальных мер». Кредиты физическим лицам увеличились по итогам 2024 года на 12,1%, до 7,8 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 13,7%, до 15,9 трлн руб. При этом рост средств физических лиц значительно опередил прирост средств юридических лиц. Объем средств физлиц увеличился на 35,5%, достигнув 13 трлн руб. Рост средств юрлиц составил 9,2%, а их объем достиг 13,9 трлн руб.

При этом чистые процентные доходы группы снизились на 36% и составили 487,2 млрд руб. Причем в четвертом квартале они сократились на 65,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, до 65 млрд руб. В группе это объяснили «давлением на чистую процентную маржу». В частности, этот показатель в 2024 году составил 1,7% против 3,1% за 2023 год. Вместе с тем чистые комиссионные доходы достигли 269 млрд руб., превысив результат 2023 года на 24%. Это произошло в том числе «благодаря позитивному эффекту от форексных трансакций и трансакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей».

Расходы на персонал и административные расходы увеличились за прошлый года на 19,6% и составили 478,8 млрд руб. В группе это объясняют плановым увеличением инвестиций «в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса», а также «включением в расходы на персонал и административные расходы расходной базы банка РНКБ, включенного в состав группы ВТБ только в марте 2023 года».

Отдел финансов