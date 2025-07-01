Появились кадры с задержанными в Баку россиянами

Азербайджанское агентство Report опубликовало видео, на котором силовики задерживают группу россиян. По информации агентства, их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Report писало, что в Баку обезвредили две преступные группировки. По информации агентства, задержанные — граждане России. Ранее МВД Азербайджана также сообщило, что 30 июня в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» задержаны семь человек. Двое из них арестованы.