Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 18% годовых

Согласно данным маркетплейса «Финуслуги», к началу июля 2025 года средняя ставка по полугодовому вкладу в 20 крупнейших банках опустилась до 17,96% годовых. Это минимальный показатель с сентября 2024 года. При этом средняя ставка по трехмесячному депозиту составила 18,66% годовых, по годовому вкладу — 17,07%.

По данным «Финуслуг», за июнь ставки по депозитам снизили все банки из топ-20. Средняя ставка по трехмесячному вкладу снизилась на 1,01 процентного пункта (п. п.), по полугодовому — на 1,36 п. п., по годовому — на 1,51 п. п. С начала года сильнее снизилась средняя ставка по полугодовым вкладам — на 3,93 п. п., по годовому депозиту — на 3,88 п. п., а по трехмесячному вкладу снижение составило 2,87 п. п.

Эксперты ожидают, что понижение ставок может способствовать перетоку средств клиентов из коротких в более длинные вклады, пусть и с менее высокой ставкой.

Елена Ванюшина