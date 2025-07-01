Работающие россияне с детьми будут получать ежегодную выплату

В России с июня 2026 года введут ежегодную семейную выплату. Ее будут получать работающие родители с двумя и более детьми, если доход семьи ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выплата будет компенсировать часть уплаченного налога на доходы физлиц. Его будут пересчитывать по сниженной ставке в 6%, а разницу — возвращать.

Господин Мишустин отметил, что готовиться к запуску выплаты нужно уже сейчас. «Отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были просты и понятны для людей, не возникало никаких сбоев»,— приводит его слова пресс-служба правительства. Работа поручена министерству труда и Социальному фонду.

Прожиточный минимум в России на душу населения составляет 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей — 17 201 руб., а для пенсионеров — 15 250 руб.

В России существуют различные меры поддержки семей. Среди них --материнский капитал, налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми и социальный контракт. Также предусмотрено увеличение доступности жилья за счет семейной ипотеки, ликвидации аварийного жилья и развития индивидуального жилищного строительства.

О демографической политике России — в материале «Ъ» «От семьи ждут умножения».