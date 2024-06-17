Правительство увеличило прожиточный минимум на 2025 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об установлении величины прожиточного минимума на 2025 год. Теперь размер прожиточного минимума будет определяться исходя из медианного дохода, сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Теперь прожиточный минимум по России на душу населения составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей — 17 201 руб., а для пенсионеров — 15 250 руб. Медианный доход за 2023 год, из которого рассчитан прожиточный минимум, составил, по данным Росстата, 40 121 руб.

«Российские субъекты установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот, пособий. Например, выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам. Или пенсионерам, чей доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума»,— сказал господин Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

С предложением об увеличении прожиточного минимума ранее выступил Минфин России. В 2024 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 16 844 руб., для пенсионеров — 13 290 руб., для детей — 14 989 руб.

Евгений Белоусов