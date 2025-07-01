Краевой суд отменил арест экс-директора PERMM

Пермский краевой суд удовлетворил жалобу защиты Наили Аллахвердиевой на решение первой инстанции о ее аресте. Адвокат обвиняемой настаивала, что оно вынесено необоснованно. В частности, защитник указала, что госпожа Аллахвердиева выехала из страны еще 8 декабря прошлого года. При этом уголовное дело в отношении нее было возбуждено только 24 марта текущего. Таким образом, ее перемещения никак не связаны с уголовным преследованием бывшего директора музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Наиля Аллахвердиева



Адвокат считает также, что следствие не произвело достаточных действий, чтобы связаться с Наилей Аллахвердиевой, не выяснило, может ли она находиться под стражей по медицинским показаниям.

Представитель прокуратуры полагает, что суд законно принял решение об аресте, поскольку госпожа Аллахвердиева на следственные действия не являлась. При этом ее родственники отказались предоставить следователю контакты, по которым можно с ней связаться. Находясь на свободе, обвиняемая может препятствовать расследованию, сбору доказательств по делу, а также оказывать давление на свидетелей.