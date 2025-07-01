В отношении иноагента Юрия Дудя возбудили уголовное дело в России

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Дудя (объявлен в РФ иноагентом). СКР считает, что журналист не исполняет обязанности, предусмотренные российским законодательством об иностранных агентах.

Дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ расследует московский главк ведомства. Виновному может грозить наказание до двух лет лишения свободы. СКР подчеркивает, что ранее Юрий Дудь (иноагент) был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). После чего «не позднее 19 мая 2025 года... (снова) уклонился от исполнения обязанностей», сказано в пресс-релизе.

Журналист находится за пределами РФ. В октябре 2024 года Верховный суд России отказал ему в рассмотрении гражданского иска к Минюсту о включении в реестр иноагентов.