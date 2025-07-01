Футболист Антон Заболотный перешел в «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный стал игроком московского футбольного клуба «Спартак», сообщила пресс-служба команды. Игрок заключил с клубом контракт на один сезон.

Ранее 34-летний Заболотный играл за подмосковный клуб «Химки», который в июне объявил о приостановлении деятельности из-за долгов. В прошедшем сезоне форвард провел 31 матч в разных турнирах, он отличился шестью голами и шестью результативными пасами.

Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА, за который выступал с 2021 по 2024 год. В составе команды футболист стал обладателем Кубка России (2023). В сезоне-2018/19 вместе с петербургским «Зенитом» Заболотный стал чемпионом России. Также нападающий играл за «Сочи», «Тосно» из Ленинградской области, «Уфу», воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо» и астраханский «Волгарь». За сборную России Заболотный провел 19 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя передачами.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место, набрав 56 очков.

Таисия Орлова