Amazon пустила в работу миллионного робота

30 июня корпорация Amazon объявила о вводе в эксплуатацию миллионного робота. Юбилейная машина была доставлена на один из складских комплексов в Японии. Начиная с 2012 года, когда Amazon за $775 млн купила компанию Kiva Systems (сегодня известную как Amazon Robotics), интернет-ритейлер наращивает темпы автоматизации. Изначально роботы выполняли лишь транспортировку тяжелых грузов, однако постепенно научились снимать предметы с полок, осуществлять сортировку и упаковку товаров. Если количество роботов в Amazon достигает 1 млн, то общее число живых сотрудников составляет 1,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

Amazon постоянно подчеркивает, что внедрение новых технологий направлено на повышение эффективности труда работников, а не их сокращение. Например, на новом высокотехнологичном складе в городе Шривпорте, штат Луизиана, появление роботов привело к увеличению потребности в сотрудниках на 30%, преимущественно в сфере разработки программного обеспечения, технического обслуживания и инженерных специальностях. Однако многие эксперты не могут полностью с этим согласиться и утверждают, что в будущем по мере расширения автоматизации компания все же планирует существенно сократить число сотрудников, работающих на складах.

Татьяна Герасимова