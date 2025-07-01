Вершину Эйфелевой башни закрыли для туристов из-за жары

Вершина Эйфелевой башни будет закрыта для посетителей в течение следующих двух дней, сообщает Bloomberg. Прогнозируется, что температура воздуха в Париже сегодня поднимется до 41°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters

Красный уровень погодной опасности объявлен, помимо Парижа, еще в 15 департаментах Франции. Сегодня из-за экстремальной жары частично или полностью закрыты около 1350 французских школ, а в регионах Ардеш и Дром более 5000 домов остались без электричества. Приостановлено движение поездов между Парижем и несколькими городами, включая Тулузу и Лимузен.

Жаркая погода установилась на значительной части территории Европы. В некоторых регионах Испании температура может подняться до 43°C. Аналогичные максимумы могут быть достигнуты в Португалии, где 29 июня зафиксировали рекордные для этого месяца 46,6°C. В Лондоне может быть 34°C, но со среды начнется похолодание. В итальянской Флоренции температура, согласно прогнозу, завтра поднимется до 40°C. Германия выпустила предупреждения о жаре для пяти округов к западу от Кельна и трех областей на юге.

Пик жары ожидается завтра, после чего прогнозируются дожди. Согласно одной из версий, процесс глобального потепления усугубляет использование кондиционеров.