В Европе установилась аномальная жара

Экстремальная жара установилась в Европе 30 июня, с прогнозами дальнейшего роста температур. Объявлены предупреждения в Испании, Португалии, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Пик ожидается 2 июля, после чего дожди принесут частичное облегчение.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, находясь в Севилье (+42°C), заявил в соцсети X: «Экстремальная жара больше не редкое явление — она стала новой нормой», призвав к борьбе с изменением климата. Глава европейского офиса ВОЗ Ганс Клюге предупредил о рисках для уязвимых групп населения.

В Испании зафиксирован рекорд средней температуры для 29 июня (+28°C) с 1950 года. Португалия объявила красный уровень в семи округах при +43°C. Во Франции, где 1 июля ожидается до +41°C, вспыхнули первые крупные лесные пожары сезона, уничтожившие 400 га леса на юге. В Париже для охлаждения горожан работают водяные установки.

Италия ввела «красный» уровень в 21 городе, а на севере страны ливни вызвали наводнение в Бардонеккья, унеся жизнь человека. В Турции из-за лесных пожаров эвакуированы 1,5 тыс. жителей и временно закрыт аэропорт Измира. На Уимблдонском турнире в Великобритании температура приблизилась к +30°C, что может стать рекордом для старта соревнований. В Германии зоопарки охлаждают животных льдом, а власти ограничили забор воды из рек.