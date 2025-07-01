Во Франции назвали кондиционеры одной из причин аномальной жары

Использование кондиционеров усугубляет процесс глобального потепления из-за значительного нагрева воздуха вне помещений. Об этом пишет французское издание Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Если бы в Париже или другом большом городе одновременно выключили все кондиционеры, температура воздуха мгновенно упала бы на 2 градуса, говорится в публикации. Во Франции, по оценкам Агентства по охране окружающей среды и управлению энергетикой, кондиционерами пользуется четверть населения, тогда как в 2014 году доля составляла 14%. К 2050 году количество кондиционеров во всем мире может увеличиться до 5,5 млрд, пишет Forbes.

В публикации рассказывается о распространенной в США и Австралии практике включать кондиционеры только в периоды сильной жары, а в остальное время пользоваться вентиляторами. Это не только сокращает затраты энергии и снижает вред для экологии, но и уменьшает плату за электричество. Использование кондиционеров около 4 часов в день увеличивает счет в среднем на 15% в месяц.

2 июля ожидается пик аномальной жары в Европе. Объявлены предупреждения в Испании, Португалии, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Португалия объявила красный уровень в семи округах при +43°C. Во Франции сегодня ожидается до +41°C.