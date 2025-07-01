В департаменте туризма Свердловской области прошли следственные действия

В Свердловской области в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства прошли следственные действия. Об этом «Ъ-Урал» сообщила глава департамента Эльмира Туканова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльмира Туканова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Эльмира Туканова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Госпожа Туканова сообщила, что департамент передал силовикам все необходимые документы и в настоящее время работает в штатном режиме. «Пришли, запросили документы и мы предоставили. Все хорошо, никаких обысков»,— сообщила «Ъ-Урал» Эльмира Туканова. Она отказалась от ответа на вопрос о перечне интересующих их документов.

Напомним, в мае департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области подал в региональный арбитражный суд иски к компаниям на 183 млн руб. После чего в дептуризма рассказали, что иски к туркомпаниям связаны с нарушением ими условий субсидий.

Полина Щуцкая