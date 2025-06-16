Грантополучатели не уложились в срок

В департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области рассказали «Ъ-Урал», что иски к туркомпаниям связаны с нарушением ими условий субсидий. Ранее департамент направил девять арбитражных исков на возмещение в общей сложности 183 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Причиной исковых требований стало неисполнение обязательств грантополучателями, принятых при предоставлении субсидий, которые выразились в не достижении результата предоставления субсидии и нарушении сроков реализации инвестиционных проектов»,— пояснили в дептуризма. Нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий. По утверждению департамента, к дате, указанной в грантовом соглашении, условия выполнены не были. В таком случае субсидия подлежит возврату.

В частности, в 2024 году были нарушены сроки по возведению модульных некапитальных строений ООО «Ковчег», ООО «Город мечты», ООО «Управляющая компания "Баден Групп"». В 2023 году, как утверждают в дептуризма, сроки соглашений о создании пляжной инфраструктуры нарушили ООО «СинтезАктив» и ООО «Малибу», ООО «Арамильская слобода». Индивидуальные предприниматели А. Н. Пенягин и Ю. Д. Сырейщиков не реализовали проекты, следует из ответа.

«На основании изложенного Департаментом проведена претензионная работа в рамках досубедного урегулирования споров по итогам которой были направлены иски»,— сообщили в дептуризма. Там уточнили, что в период 2023-2024 года успешно реализовали 130 инвестиционных проектов.

В пресс-службе Baden Family «Ъ-Урал» пояснили, что проект экодеревни на берегу Сысертского водохранилища, из-за которого департамент по развитию туризма требует вернуть 76 млн руб., выполнен компаний в полном объеме. Проект ООО «СинтезАктив» (связано с Baden Family) по строительству курорта «Баден-Баден» на Таватуе также завершен, сообщили в пресс-службе. В июле прошлого года глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев сообщал журналистам о задержке строительства пляжной инфраструктуры на территории базы «Зеленый мыс». Участок был отдан в аренду компании «Синтезактив», но мэрия была намерена изъять его, если работы не ускорят.

Напомним, в мае департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области подал в региональный арбитражный суд иски к компаниям «Баден Групп» (63,3 млн руб.), «Город Мечты» (76,5 млн руб.), ООО «Синтезактив» (10 млн руб.), парку «Арамильская слобода» (5 млн руб.), ООО «Малибу» (9,5 млн руб.), ООО «Ковчег» (13 млн руб.), а также к индивидуальным предпринимателям Антону Пенягину (17,5 млн руб.) и Юрию Сырейщикову (3,2 млн руб.). Часть исков связана с неосновательным обогащением, требованиями об исполнении обязательств по договорам строительного подряда или с целью взыскания «суммы гранта в форме субсидии», по другим причины не указаны.

Анна Капустина