Ставку готовят к понижению

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России упал ниже 50 пунктов. За месяц показатель уменьшился на 5%, до 47,5 пунктов, подсчитали аналитики рейтингового агентства S&P Global. По их данным, это самый резкий скачок с марта 2022-го. Если индекс деловой активности ниже 50 пунктов, это говорит о спаде экономической активности. В связи с этим эксперты прогнозируют решительное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка. Она может опуститься на 3 п. п., но затем последует длительный период сохранения показателя, не исключают собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Впрочем, индекс PMI не учитывает инфляционных ожиданий, поэтому вывод делать рано, считает директор аналитического департамента Инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг: «Самое большое достоинство этого индекса, что он измеряет не только экономическую активность, но и другие компоненты, в частности, спрос на рабочую силу, объем заказов, входящие и исходящие цены, как их планирует менять компания. В принципе, это хороший индикатор, чтобы оценивать ситуацию, не дожидаясь поступления твердых статистических данных.

Учитывая, что экономическая ситуация в разных отраслях разная, индекс может быть очень волатильным.

Я думаю, что по одному значению, пусть даже такому низкому, говорить о том, что Центральный банк должен что-то делать срочно, не совсем корректно. На мой взгляд, может быть принято решение по более значительному снижению, чем на 100 б. п. Но не нужно забывать, что на самом деле регулятор всегда обсуждает не только непосредственно решение движения по ставке, но и сигнал. Поэтому комментаторы, которые ждут быстрого снижения ставки, забывают и о других показателях, в частности, о динамике инфляционных ожиданий».

Апрельский прогноз Центробанка предусматривает среднюю ставку в 2025 году на уровне от 19,5% до 21,5%. В 2026 году регулятор нацелен на 14%. Обновленный макроэкономический прогноз Банк России представит на заседании 25 июля. Накануне более значимый шаг изменения ставки допустил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, это возможно, если новые данные по инфляции будут укладываться в прогноз в 4% в 2026-м. А в Госдуме допустили, что к концу года ставка может снизиться до 17-18%, если не будет негативных внешних шоков.

И такой сценарий вполне вероятен, полагает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Мы верим в то, что ЦБ предпримет решительные усилия по снижению ключевой ставки в этом году. Возможно, на июльском заседании будет рассмотрено более масштабное снижение, чем в июне. Наверное, ЦБ продолжит смягчение и, возможно, будет продолжать активные шаги. Экономика демонстрирует все больше признаков охлаждения, перехода к мягкой посадке. Инфляция радует своим снижением, поэтому такая траектория выглядит вполне актуальной. Судя по недельным данным, если все будет оставаться как есть, дезинфляция продолжится, и динамика будет порядка 0,3-0,32% месяц к месяцу против 0,45% в мае.

Я думаю, что где-то 9,3-9,4% инфляция будет на конец июня, и наш прогноз предполагает 6,5% к концу года».

Фондовый рынок позитивно отреагировал на новости о возможном снижении ключевой ставки. Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил почти 1,5%. Опережающими темпами росли бумаги застройщиков, более чем на 5%. А индекс гособлигаций впервые за год поднялся выше 115 пунктов. На прошлом заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п. п. впервые за три года, с 21% до 20%.

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Никита Путятин