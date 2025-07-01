Бизнес настроился на выживание

Глава Сбербанка Герман Греф на собрании акционеров отметил, что следующий год для банковского сектора и бизнеса в целом будет непростым. По его словам, многое будет зависеть от геополитики, темпов роста ВВП и ставок Центрального банка. Но первая половина 2026 года уже не обещает позитивной динамики, уверен Герман Греф. Опрошенные “Ъ FM” предприниматели разделяют опасения главы «Сбера». Как бизнес готовится к охлаждению экономики? Выясняла Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, снижение спроса на продукцию и услуги стало основной проблемой для бизнеса в первом квартале 2025 года. Об этом заявили почти 40% компаний. Чуть менее трети говорит о недоступности заемных средств и нарушении графика платежей со стороны контрагентов. Бизнес, связанный с производством, стремится любыми средствами сохранить старые схемы работы, говорит генеральный директор компании «Липецкое мясо» Сергей Оганов: «При такой ставке, я думаю, с финансированием проблемы у всех. Любой бизнес-проект должен быть очень рентабельный, чтобы что-то получилось. Бизнес берет стратегию на выживание: главное — сохранить то, что есть, каким-то образом выплатить людям зарплату, не сократить объем производства и не потерять каналы реализации.

Мы ожидаем, что в 2026 году будет существенное понижение ставки, а если его не будет, то все завалится».

Восемь из десяти молодых бизнесменов говорят о наличии барьеров для развития своего дела, сообщает ВЦИОМ. Среди них политическая неопределенность, колебания курсов валют, санкции и сложности приобретения импортных технологий и сырья. Многие предприниматели заявляют о нехватке квалифицированных кадров. Приходится создавать отдельные программы для поддержания лояльности коллектива, говорит директор компании «Юнисофт» Алексей Оносов:

«Мы делаем ставку на несколько ключевых направлений. Продолжаем развивать нашу систему мониторинга промышленного оборудования. Она дала прирост эффективности 24%. Развиваем наши образовательные программы для нашей команды. Ценность квалифицированных кадров только растет. Все, что можно, пытаемся автоматизировать и оцифровать. Мы уже сократили издержки где-то на 18%. Время сейчас непростое, нужно сохранять команду, но желательно пересматривать все бизнес-процессы».

Дорогие кредиты заставляют бизнес пересматривать свои планы на развитие. Многие отказываются, например, от обновления автопарка, временно стало проще арендовать технику или продлевать ресурс старых машин, говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов: «Мы как компания, которая работает в автомобильной отрасли, обычно первыми чувствуем какие-то колебания на рынке. Мы, как правило, и первые выгодоприобретатели, когда рынок начинает разворачиваться. Позитивных настроений мы достаточно давно уже не чувствуем, и осенью прошлого года мы радикально изменили бизнес-модель, чтобы меньше зависеть от каких-то рыночных настроений. Но глобально многих просто смоет. И это неминуемо может влиять и на банковскую сферу».

42% предпринимателей допускают, что им придется закрыть бизнес, а больше трети отметили, что сейчас их бизнес сокращается, выяснили аналитики совместного проекта «Сбера», фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития. При этом, по данным исследователей, около четверти предпринимателей планируют расширение в ближайшие три-шесть месяцев.

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Юлия Савина