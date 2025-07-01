Рикошеты в пользу бедных

В 1/8 финала клубного чемпионата мира состоялись два матча, которые завершились неожиданными поражениями европейских грандов. «Интер» уступил бразильскому «Флуминенсе» — 0:2, а «Манчестер Сити» в дополнительное время проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» — 3:4. Таким образом, вместо ожидаемого четвертьфинала между итальянским и английским клубами на этой стадии турнира встретятся представители южноамериканского и азиатского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо упал, но забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» и вывел свою команду в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Фото: Megan Briggs / Getty Images Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо упал, но забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» и вывел свою команду в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Сразу две сенсации случились в очередной игровой день на клубном чемпионате мира, ведь «Интер» и «Манчестер Сити» считались явными фаворитами в противостояниях с «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем». Европейские гранды в разы превосходили своих соперников по общей трансферной стоимости футболистов. Даже отнюдь не бедная команда из Саудовской Аравии, которая спокойно может позволить себе пригласить на пост главного тренера такого востребованного и квалифицированного специалиста, как Симоне Индзаги, бледно выглядела на фоне «Сити», чей состав специализированный портал Transfermarkt оценивает в €1,33 млрд. И «Аль-Хиляль» с ценником, не дотягивающим до €160 млн, стоял далеко в сторонке. Ну а в паре «Интер»—«Флуминенсе» соотношение было €739,8 млн против €86,15 млн в пользу миланцев.

К тому же английский и итальянский клубы без проблем заняли первое место в группах, а «Манчестер» вообще забил больше всех на предварительном этапе, в том числе разгромив «Ювентус».

Но, как выяснилось, окончательно команда Пепа Гвардиолы после неудачного прошлого сезона еще не оправилась. Да, первый тайм матча с «Аль-Хилялем» прошел с большим преимуществом его подопечных, однако из множества моментов реализовать им удалось всего один, да и тот вызвал споры на предмет легитимности, учитывая, что перед тем, как Бернарду Силва послал мяч в сетку, новичок «Сити» Райан Аит-Нури аккуратно подыграл себе рукой.

Нельзя не отметить и голкипера Яссина Буну, который просто блистал до перерыва, а вот после в рядах «Аль-Хиляля» засверкал Малком. Бывший нападающий «Зенита» стал буквально разрывать оборону манчестерцев, организовал первую голевую атаку, когда Маркос Леонардо отличился на добивании, а потом и сам поразил ворота, убежав с центра поля один на один с вратарем. После того как Эрлинг Холанн восстановил равенство, бразилец еще заработал пенальти, но чуть раньше залез в офсайд.

Впрочем, победу в 1/8 финала «Аль-Хиляль» вырвал уже без Малкома, которого Индзаги заменил на 64-й минуте. Основное время закончилось вничью 2:2, хотя Холанн вполне мог оформить дубль и путевку в четвертьфинал. Норвежский бомбардир «Сити» был уверен, что переправил мяч, отскочивший от штанги, за ленточку, и не понял, как защитник Али Ладжами успел вынести его.

В дополнительное время опытный центральный защитник Калиду Кулибали ударом головой снова вывел «Аль-Хиляль» вперед, на что манчестерцы ответили голом Фила Фодена, а развязка этого, несомненно, яркого матча, который украсил нынешний турнир, уже получивший немалую порцию критики за слишком раздутый формат и ощутимую разницу в классе его участников, произошла на 112-й минуте. Еще одна звезда саудовского клуба — Сергей Милинкович-Савич пробил головой после подачи в штрафную площадь. Эдерсон вроде бы выручил и вытащил тяжелый мяч, но отбил его прямо на Леонардо. 22-летний бразилец, до переезда в Эр-Рияд чуть-чуть поигравший за «Бенфику», от свалившегося на него счастья даже споткнулся и все же доработал эпизод до конца.

Победив 4:3, «Аль-Хиляль» попал в четвертьфинале на «Флуминенсе». Наверное, Индзаги с удовольствием встретился бы со своей бывшей командой, которая еще недавно под его руководством выступала в финале Лиги чемпионов, но «Интер» потерпел поражение — 0:2.

Игра у миланцев как-то сразу не задалась, и уже на третьей минуте они пропустили несколько курьезный гол. Быстрее всех на непредсказуемый рикошет, после которого мяч упал перед воротами Яна Зоммера, отреагировал 37-летний аргентинский нападающий Херман Кано и ткнул его головой. Ветераны «Флу» вообще были на виду в этой встрече. 40-летний Тиагу Силва, в прошлом защищавший цвета ПСЖ и «Челси», цементировал оборону, а если что, на последнем рубеже партнеров надежно страховал голкипер Фабио, которому скоро исполнится 45 лет. Разве что 35-летний Самуэл Шавьер упустил стопроцентный момент.

После невзрачного первого тайма «Интер» все-таки показал силу, и только Лаутаро Мартинес имел три хорошие возможности сравнять счет. Но два его удара парировал Фабио, а третий отразила штанга. Ну а когда Эркулес Перейра в компенсированное время матча положил второй гол, шансов на спасение у подопечных преемника Индзаги, румынского специалиста Кристиана Киву практически не осталось. К тому же им по-прежнему не везло, что подтвердило попадание Федерико Димарко в крестовину.

Александр Ильин