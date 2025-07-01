Нижегородские школьники не стали подавать апелляции на ОГЭ с неверной записью

Школьники из Нижегородской области, сдававшие ОГЭ по русскому языку с неверным аудиофайлом изложения, не стали подавать апелляции на результаты экзамена. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном минобразования 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, экзамен проходил 9 июня в одной из аудиторий пункта проведения №1472 в Дзержинске. Работы школьников, которым включили неверный файл, перепроверили с учетом именно той аудиозаписи, которую прослушали дети. Результаты экзамена для этих 14 школьников скорректировали.

24 июня дети ознакомились с результатами ОГЭ и могли подать апелляцию до 26 июня. Но никто из них таким правом не воспользовался.

Ранее в ведомстве сообщали, что организаторов ОГЭ, ответственных за ошибку, наказали. Но конкретизировать меру наказания отказались, сославшись на то, что «данная информация не подлежит разглашению».

Галина Шамберина