Нижегородским школьникам запустили неверную запись на ОГЭ по русскому языку

В Нижегородской области при сдаче основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку 9 июня в одной из аудиторий запустили неверный аудиофайл изложения. Об этом сообщили в региональном минобре 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В каком именно пункте приема экзамена организаторы допустили ошибку, в ведомстве не уточнили, но сообщили, что виновные лица понесли наказание. Меру наказания также не сообщают.

Государственная экзаменационная комиссия решила перепроверить работы 14 учеников. Информацию об ошибке довели до их родителей. Им также принесли извинения, претензии от родителей в минобр не поступали.

Результаты экзамена участники ОГЭ по русскому языку узнают 24 июня. В случае несогласия с ним 25-26 июня они смогут подать апелляцию.

Как писал «Ъ-Приволжье», 27 мая 2024 года 4,5 тыс. девятиклассников в Нижегородской области не смогли сдать ОГЭ из-за сбоя программного обеспечения. Школьники прождали несколько часов без еды и воды. Некоторые из них после этого написали экзамен, другим правительство предложило выбрать иной день для сдачи. Наказание за сбой понесли ряд ответственных за проведение ОГЭ вплоть до министра образования Михаила Пучкова, о чем последний сообщал сам. Какое именно наказание понес министр, в правительстве так и не сообщили.

В 2025 году минобр подготовил алгоритм действий на случай задержки государственной итоговой аттестации.

Галина Шамберина