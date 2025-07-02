«Мы с Бернардо придумали сюжет "Последнего танго в Париже" за ужином»

55 лет назад состоялась мировая премьера фильма Бернардо Бертолуччи «Конформист», в нем одну из главных ролей сыграла Доминик Санда. Недавно на фестивале Midnight Sun Film Festival прошла ретроспектива, посвященная французской актрисе, героине классических и культовых фильмов второй половины ХХ века. Она представила также свою недавнюю работу в картине «Павлиний рай». С Доминик Санда побеседовал Андрей Плахов.

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Фото: Elisabetta Villa / Getty Images Доминик Санда

Фото: Elisabetta Villa / Getty Images

— В «Павлиньем раю» вы сыграли матриарха итальянской семьи, которая собирается на ее 70-летие и в процессе юбилейной встречи открывается с неожиданной стороны. У вас огромный опыт съемок в Италии — причем с такими мощными режиссерами, как Витторио де Сика, Лукино Висконти, Лилиана Кавани, Бернардо Бертолуччи. Вы можете сравнить прошлое итальянского кино и сегодняшний день?

— Лучшая эпоха кинематографа, не только итальянского, позади. Мне нравится «Павлиний рай», я ценю режиссерскую работу Лауры Биспури и актерские таланты моих партнеров. Но отдаю отчет, что такого взрыва энергии, который был полвека назад, больше нет и вряд ли будет.

— Свою первую роль вы сыграли Робера Брессона: в основе сюжета – повесть Достоевского «Кроткая». И вторая ваша роль оказалась «русской» — в фильме Максимилиана Шелла «Первая любовь» по Тургеневу. А как случилась в вашей жизни Италия?

— Бертолуччи увидел «Кроткую» и приехал в Париж пригласить меня для съемок в «Конформисте». Мы общались с ним и его продюсером в доме Брессона, а когда вышли на улицу, Бернардо сказал: «Жду вас в Риме». И все завертелось. Съемки были очень напряженные; у игравшего главную роль Жан-Луи Трентиньяна умерла, внезапно задохнувшись, дочь-младенец, но он продолжал работу, несмотря на тяжелейший стресс. Кристиан Маркан, отец моего сына — брат Надин Трентиньян, жены Жан-Луи. Так что я тоже в каком-то смысле член семьи Марканов, хотя всегда была внутренне независима от этого клана.

— В «Конформисте» ваша героиня француженка. Потом был «ХХ век» того же Бертолуччи: в этом грандиозном эпическом фильме иностранные исполнители, включая вас, играли итальянцев. Вы уже знали итальянский язык?

— Сначала очень поверхностно, со временем он стал лучше. «ХХ век» — фильм с международным кастингом — снимался по-английски, и если для Берта Ланкастера и Роберта де Ниро этот язык был родным, на Жерара Депардье, коверкавшего английские слова, было довольно комично смотреть. Но то было другое время, когда звук записывался исключительно в студии и фильмы дублировались, часто другими исполнителями. Органике языка не придавали такого значения, как сейчас. Даже итальянскую звезду Клаудию Кардинале дублировали из-за особенностей ее голоса.

— А Алена Делона в итальянских фильмах?

— Этого точно не знаю, но хорошо помню: мне в какой-то момент стало обидно, что меня дублируют. Я так любила Италию, и итальянцы любили меня снимать. Я сказала: если любите, любите меня вместе с моим голосом и акцентом! Ведь Брессон взял меня, никому не известную дебютантку, на роль в «Кроткой», потому что ему понравился мой голос!

— В следующем фильме Бертолуччи «Последнее танго в Париже» вы тоже должны были сыграть?

— Мы с Бернардо придумали сюжет «Танго» за ужином. Он предназначался для меня и Трентиньяна, но тот не захотел сниматься. Кажется, говорил, что ему будет стыдно показывать это кино своей дочери (старшая дочь актера Мари Трентиньян, убитая в 2003 году — “Ъ”). А я уже была в тот момент беременна и к тому же не очень хотела сниматься с Марлоном Брандо, заменившим Трентиньяна. Марлона я знала через его друга Кристиана Маркана, но не очень представляла себя его партнершей. Тогда я познакомила Бернардо с молодой актрисой Марией Шнайдер. Ее утвердили на роль, и я даже была рада, что отошла от этого проекта.

— Позднее Мария Шнайдер жаловалась на режиссера «Последнего танго» и своего партнера, говорила, что они ее психически травмировали откровенными сексуальными сценами.

— Так оно и было. Мария мечтала об актерской карьере, но была очень хрупкой и неопытной. И эти двое мужчин плохо с ней поступили.

— Этот инцидент как будто бы даже испортил ее дальнейшую карьеру.

— Все же она сыграла у Микеланджело Антониони в «Профессии — Репортер» вместе с Джеком Николсоном. С этим артистом Антониони собирался поработать еще раньше и задумал фильм под французским названием Une technique douce: «Мягкая техника». Это был парафраз «Кроткой» Брессона, которая в оригинале называлась Une femme douce — «Милая женщина» (можно перевести и как «мягкая», или «слабая» — “Ъ”). Он хотел, чтобы я снималась в этом фильме, но он так и не был осуществлен. В тот период я часто встречала Антониони и его жену Эрику в римском доме Лукино Висконти на виа Солариа.

— Висконти — еще один великий режиссер, с которым свела вас судьба. Ну и Витторио де Сика…

— Впервые я увидела Висконти в аэропорту Рима. Вместе с Хельмутом Бергером они сидели в окружении множества чемоданов Louis Vuitton, и фирменный знак LV читался как Luchino Visconti. «Какие красавцы!» — подумала я. Вскоре начались съемки фильма «Сады Финци-Контини». Витторио де Сика сказал мне, что Бергер будет играть брата моей героини. На этих съемках я и познакомилась с Висконти, который сам рекомендовал де Сике своего протеже Хельмута.

— В итоге вы сыграли у Висконти?

— Мы много общались, поскольку он хотел предложить мне роль герцогини Германтской в экранизации эпопеи Марселя Пруста, но этот проект так и не реализовался. Зато в «Семейном портрете в интерьере» я сыграла мать главного героя, так похожего на самого Висконти. Он дал мне подержать в руках портрет своей матери, которую обожал. Это был очаровательный человек.

— Лилиана Кавани — еще одна представительница классической итальянской режиссерской школы — единственная оставшаяся в живых, тоже ученица Висконти. Вы и у нее успели сыграть, причем опять русскую — Лу Саломе в фильме «По ту сторону добра и зла»…

— Не так давно я встретилась с Лилианой в Риме, и она даже пригласила меня в ее новую картину. Но потом исчезла. Боюсь, уже слишком поздно, Кавани за девяносто.

— Во Франции же был еще один режиссер, с которым вы работали и даже дружили – Жак Деми?

— В начале 1970-х мы часто и тесно общались с ним и с его женой Аньес Варда, вместе отдыхали в загородном доме. Аньес была беременна, как и Катрин Денев, снимавшаяся у Деми, и приезжавшая туда же вместе Марчелло Мастроянни — отцом ее будущего ребенка. Я была вместе с Кристианом Марканом и тоже была беременна! Женщины готовили суп и болтали, а Деми по мотивам этих разговоров даже снял фильм «Самое невероятное событие с тех пор, как человек ступил на Луну»: в этой фантастической комедии Мастроянни играл беременного мужчину. Идея могла показаться глупой, хотя сегодня многие гендерные архетипы оказались перевернутыми.

— Тогда же, кажется, у Деми возник проект «Аннушка» — современный мюзикл по мотивам «Анны Карениной», который планировалось снять в СССР с вашим участием?

— К сожалению, как и многие другие, он не реализовался, и это стало травмой для Жака Деми. К тому же они с Аньес переживали кризис супружества; в тот период мы с ним часто встречались в ресторане на Монпарнасе. Я сыграла в поставленном им телефильме «Рождения дня» по роману Колетт, а потом в музыкальной кинодраме «Комната в городе».

— Здесь опять возникла проблема дубляжа, только речь шла не про диалоги, а про пение…

— Меня сразу увлек замысел этой картины, заинтриговала и моя героиня, отвергнувшая буржуазного мужа — импотента и абьюзера — из-за любви к рабочему верфи, лидеру забастовочного движения. Сценарий этой кинооперы был написан для Катрин Денев, но она была против того, чтобы ее голос дублировала певица. Неожиданно Деми предложил мне, чтобы я сыграла и сама спела свою партию. Целую зиму брала уроки пения, а в итоге все же музыкальный продюсер предпочел профессиональную певицу. И мой друг Жак Деми не защитил меня, хотя видел, как мне обидно и больно. Но бывают случаи, когда лучше промолчать. Я хотела, чтобы фильм существовал, вот что имело значение. Кино — это вымысел, и я с головой погрузилась в роль. С «моим» голосом или без него — я никогда не переставала любить эту картину. И Деми, рано ушедшего из жизни — тоже.

— Вы мало снимаетесь в последние годы. Это связано с личными или более общими причинами?

— Все связано со всем. Уже довольно давно я живу в Уругвае, на берегу океана. Отдаленность от Европы дает возможность заниматься тем, что я люблю помимо кино — керамикой, которую я изготавливаю, моими животными, уделять больше внимания близким. Если возникает интересный проект — готова ради него пересечь океан. Я не отгораживаюсь от мира, знаю, что в нем все обстоит не лучшим образом, что мы переживаем тяжелое время. Но оно же интересное, и надо научиться, пребывая в нем, испытывать радость и счастье.