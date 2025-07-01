«Теплосеть» и АО «ТЭК СПб» 1 июля проводят испытания в шести районах Петербурга

Во вторник, 1 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» проводят гидравлические испытания в шести районах города. Трубопроводы проверяют на плотность и прочность в преддверии очередного отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Невском районе работы ведутся на тепловых сетях, расположенных между ж/д станцией Нева и проспектом Большевиков.

В Московском районе в зону испытаний попала территория, ограниченная улицами Пилотов, Взлетной, Внуковской, Пулковским шоссе, Шереметьевской и Диспетчерской улицами.

В Выборгском районе проверка затронет внутриквартальные теплосети по Большому Сампсониевскому проспекту — от д. 70 до д. 76 по четной стороне и от д. 53 до д. 59 по нечетной стороне и д. 75. Также испытывают сети по адресам: Большой Сампсониевский проспект, д. 49, лит. А, д. 61, лит. А, Лесной проспект, д. 32, д. 34-36; улица Смолячкова — от д. 12 до д. 16 по четной стороне.

В Колпинском районе запланировано испытание магистральных и внутриквартальных тепловых сетей правобережной части города Колпино на территории, ограниченной: Оборонной улицей, а также улицами Анисимова, Красной, Соборной, Октябрьской и внутриквартальными сетями поселка Тельмана.

В Адмиралтейском районе в зону проверок 1 июля входят тепловые сети, проходящие по улицам: 12-я Красноармейская, Бумажная, Лоцманская, Перекопская, Шкапина, Дровяная, Курляндская, Пасторова, Циолковского, Степана Разина, Садовая, Канонерская, Союза Печатников, Псковская, Витебская, Мясная, Володи Ермака, Лабутина, Мастерская, Перевозная, Александра Блока, Писарева, Декабристов, проспектам: Нарвскому, Рижскому, Старо-Петергофскому, Лермонтовскому, Английскому, Римского-Корсакова, набережным Обводного канала, реки Фонтанки, реки Пряжки, реки Мойки, Крюкова канала, канала Грибоедова, переулкам: Дерптскому, Люблинскому, Калинкину, Лодыгина, Рабочему, Климова, Прядильному и Дровяному.

В Кировском районе теплоэнергетики, свою очередь, проверяют сети на улицах: Балтийской, Баррикадной, Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных, Калинина, Кемеровской, Корнеева, Косинова, Кронштадтской, Маршала Говорова, Метростроевцев, Новоовсянниковской, Оборонной, Промышленной, Севастопольской, Трефолева, Тракторной, Турбинной, Швецова, переулках: Лермонтовском, Майкова, Молодежном, Огородном, Охотничем, Сивковом, Урховом, Урюпином, проспекте Стачек и площади Стачек.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в ресурсоснабжающих организациях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности на этой неделе теплоэнергетики запланировали проведение 55 гидравлических испытаний в 14 районах Петербурга.