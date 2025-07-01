В SuperJob рассказали о росте зарплат курьеров в Москве на 46%

Средняя зарплата курьеров в Москве в июне составила 135 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 46%, сказано в исследовании портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным портала, средний уровень зарплаты курьера на 11% превышает зарплатные предложения для специалистов с высшим образованием — 120 тыс. руб. и на 26% — для квалифицированных специалистов без высшего образования — 90 тыс. руб.

«Высокая оплата неквалифицированного труда создает дисбаланс в экономике и усиливает дефицит кадров в реальном секторе»,— говорится в исследовании. Большой разрыв в средней зарплате курьеров и квалифицированных специалистов без высшего образования SuperJob связывает с сезонным увеличением числа рабочих, водителей грузовых автомобилей и машинистов спецтехники.

В середине июня глава «Почты России» Михаил Волков назвал «неправильными» доходы курьеров в 200-300 тыс. руб. в месяц. По его мнению, это сильно осложняет работу компаний, особенно в сфере логистики. Решить эту проблему может создание цифровой платформы для совместного использования работников служб доставки, считает господин Волков.

Подробнее — в материале «Доходы курьеров вызвали недовольство».