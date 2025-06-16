Доходы курьеров вызвали недовольство

Глава «Почты России» назвал «неправильными» доходы курьеров в 200-300 тыс. руб. в месяц. «Это чересчур для любого игрока на рынке логистики»,—

заявил РБК гендиректор госкомпании Михаил Волков. Для решения проблемы он предложил создать единую цифровую платформу для совместного использования курьеров. По его словам, «Почта России» и другие крупные компании в отрасли уже работают над этим проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Какие зарплаты сейчас получают в сфере доставки? И вредит ли это бизнесу? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с руководителем Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александром Митюковым: «Медианная зарплата курьера — чуть более 100 тыс. руб. Есть рынок, есть, естественно, частные случаи в регионах или в высокий сезон в столице, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах. Есть высокий спрос, есть предложения компаний, которые ведут активную внутриотраслевую конкуренцию за курьеров. Рынок растет, поэтому и вознаграждения могут подрастать. Но те цифры, которые озвучены руководителем "Почты России", конечно, не соответствуют действительности, это исключения отдельных компаний в пиковые сезоны.

Надо еще различать курьерские вознаграждения и зарплаты, потому что вознаграждение — это все-таки у курьеров-партнеров, которые работают на договорах ГПХ и в качестве самозанятых, а зарплаты у тех, кто на трудовых договорах, их меньше. Больше всего курьеров, конечно, которые в качестве партнеров выступают. Поэтому данная тема сильно перегрета в СМИ. Мы не фиксировали и не фиксируем до сих пор перетока рабочих рук в курьерскую доставку. Курьер должен работать по 12-18 часов и так далее. Да, есть дефицит рабочей силы на рынке доставки, и, конечно, вознаграждения курьеров растут. Но все-таки есть предложения на рынке, есть моменты, которые влияют на итоговую цену вопроса. Поэтому, я думаю, рынок все отрегулирует».

Сейчас на сайтах по размещению вакансий курьерам в среднем предлагают 80-110 тыс. руб. в месяц. Некоторые компании платят и до 300 тыс. руб., в условиях труда прописана доставка легких грузов. Но их представители не смогли выйти на контакт с “Ъ FM” и объяснить, с чем связан такой размер вознаграждения. Доходы курьеров действительно растут, но сумму выше рынка они получают только в определенные месяцы, рассказали “Ъ FM” в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса»: «Доходы курьеров зависят от количества выполненных заказов и проведенных на линии часов. Чем больше курьер выполнит заказов, тем выше будет его доход. При этом курьер сам определяет, как ему выполнять заказы (например, пешком, на велосипеде или на авто), когда выходить на линию и сколько времени уделять выполнению заказов.

По нашим данным, в 2024 году по сравнению с 2023-м средний доход курьера в час увеличился примерно на 30%. Важно отметить, что на доходы курьеров сильно влияют сезонность и спрос на доставку, драйвером которого является развитие электронной коммерции. Декабрь является месяцем с самым высоким спросом на доставку из-за предновогоднего ажиотажа. Именно в этот период доходы курьеров достигают максимальных значений, но уже в январе количество заказов значительно уменьшается, и доходы возвращаются к среднемесячным показателям».

В марте аналитики портала SuperJob подсчитали, что курьерам в Москве предлагают среднемесячный доход примерно на 20% больше, чем людям с высшим образованием. По их оценкам, сейчас первые получают в среднем 130 тыс. руб., в то время как вторые 105 тыс. руб. При этом спрос на курьеров пока еще не достиг пика.

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Никита Путятин