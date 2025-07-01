Капитал объединяется меньше, да лучше

По итогам первых шести месяцев 2025 года суммарная стоимость сделок M&A во всем мире на 20% превысила показатель того же периода прошлого года. Эксперты отмечают, что бизнес постепенно приспосабливается существовать в условиях рыночной неопределенности из-за тарифных разногласий между США и другими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По подсчетам агентства Bloomberg, мировой объем сделок по слиянию и поглощению (mergers and acquisitions, M&A) по итогам первого полугодия составил $1,8 трлн, что на 20% выше, чем в 2024 году. По подсчетам Mergermarket, общий объем составил еще больше — $2 трлн (+25%). Однако количество сделок (16663) стало минимальным за последние 20 лет.

Эксперты поясняют, что при меньшем количестве сделок их объем в денежном выражении был гораздо больше. Главной причиной ростов объема стали очень крупные сделки стоимостью более $15 млрд. Среди таких, например, майское слияние американских кабельных операторов Charter Communications и Cox Communications на $34 млрд; мартовское поглощение за $32 млрд компанией Google компании Wiz, занимающейся кибербезопасностью; январское поглощение американской энергокомпанией Constellation Energy за $16,4 млрд сетевого оператора Calpine и другие крупные сделки.

Аналитики также отмечают, что примерно до середины марта динамика на рынке M&A соответствовала показателям того же периода 2024 года,— компании выжидали в условиях рыночной неопределенности из-за новых импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа. Однако в последующие месяцы бизнес приспособился к таким условиям и стал гораздо активнее искать цели для поглощений и объединений.

«Если инфляция останется на умеренном уровне, условия финансирования будут в целом благоприятными, а в геополитике наступит чуть больше стабильности, мы можем наблюдать весьма неплохое положение дел и во втором полугодии»,— сообщил Bloomberg глава управления по рынкам M&A в компании Guggenheim Securities Эрик Руткоски.

Евгений Хвостик