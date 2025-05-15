Слияния ограниченного снижения

Суммарная стоимость сделок M&A на российском рынке в первом квартале 2025 года составила $7,35 млрд, это минимальное значение за три года. На рынок продолжает оказывать негативное влияние ужесточение требований по продаже активов, принадлежащих нерезидентам, введенное в конце 2024 года. Кроме того, высокая ключевая ставка также не способствует активности при проведении сделок M&A.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала объем рынка M&A с порогом $1 млн составил всего $7,35 млрд. Это на 24,4% ниже показателя прошлого года и самый низкий результат первого квартала за три года, следует из исследования информационного агентства AK&M. За года количество трансакций также снизилось — почти на 16%, до 78 сделок, а средняя стоимость трансакции возросла на 39,3%, до $72,7 млн.

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Наибольшие объемы по сделкам M&A были зафиксированы в сегментах строительства и девелопмента ($2,03 млрд), финансовых институтов ($1,99 млрд), страховании ($0,71 млрд). Среди крупнейших сделок ($1,75 млрд) агентство выделяет продажу 45% Альфа-банка бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном своему партнеру Андрею Косогову. Кроме того, господин Косогов приобрел и страховую группу «АльфаСтрахование» за $0,61 млрд. Вторая по величине сделка — покупка делового квартала «Ростех-Сити» госкорпорацией «Ростех» оценочно за $0,82 млрд.

Одним из негативных факторов, влияющих на рынок M&A, остается ключевая ставка Банка России в размере 21%, «поскольку высокая стоимость заемных средств препятствует покупкам активов», отмечается в исследовании AK&M.

«Жесткая ДКП и высокая стоимость денег давят на оценку закредитованных бизнесов, формируют завышенные ожидания по дисконтам у покупателей, продавцы к такому могут быть не готовы»,— поясняет гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Кроме того, постепенно снижается количество заявок от резидентов недружественных стран на продажу российских активов. «Многие западные компании, ранее планировавшие выход с российского рынка, приостановили эти планы»,— отмечает заместитель гендиректора агентства AK&M Людмила Еремина. В частности, итальянский производитель бытовой техники Ariston вернулся на российский рынок и получил свои прежние активы, ранее пребывавшие под управлением (см. “Ъ” от 27 марта). На фоне этого некоторые иностранные компании, которые пытались уйти из России, теперь «откладывают реализацию таких планов», отмечает AK&M.

Эксперты указывают на ужесточение регулирования в конце прошлого года (см. “Ъ” от 12 октября 2024 года). В частности, увеличился дисконт с 50% до 60% от рыночной стоимости продаваемых активов, повысился обязательный взнос в бюджет с 15% до 35% от рыночной оценки бизнеса, появилось обязательное одобрение президента для сделок более 50 млрд руб., отмечает советник юрфирмы «Клифф» Инга Скворцова. «В 2024 году эти новшества были введены ретроспективно, и несколько сделок развалилось, так как стороны не смогли договориться о взаимоприемлемой цене в новых условиях»,— указывает уточняет партнер Kept Денис Суровцев.

Владимир Путин, президент РФ, 18 марта 2025 года: «Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть, так не бывает».

Вместе с тем рост средней стоимости трансакции может быть связан с перепродажей активов, ранее выкупленных у иностранных собственников. Возможно, что на рынок начали более массово выходить активы «ушедших» иностранных компаний, так называемые вторичные продажи от российских держателей этих активов, которые могут быть в среднем более дорогостоящими, полагает старший менеджер по финансовому консультированию группы компаний «Мариллион» Антон Левдонский.

В ближайшее время эксперты не ожидают резкого сокращения рынка. Отчасти поддержку рынку будет оказывать рост доли проблемных активов в различных отраслях. Как поясняет Денис Суровцев, речь скорее идет не о продаже всего проблемного актива (хотя такие кейсы тоже возможны), а о сложноструктурированных сделках, например, с комбинацией долгового и заемного капитала. Кроме того, по его словам, «крупные проблемные компании могут продавать часть своих активов». В частности, в сегменте строительства возможно перераспределение земельного банка компаний с высоким долгом. Однако и значимого роста рынка M&A здесь не ожидается. Как поясняет господин Суровцев, «сделки, связанные с проблемкой, заместят другие типы сделок (выходы иностранцев,/ например), и это поможет поддержать уровень рынка».

Одним из наиболее активных секторов с точки зрения M&A в 2025 году будет технологический, ожидается рост как количества сделок, так и их стоимости в среднем на 15–20%, отмечает гендиректор «Рексофт Венчурс» Виталий Баланда. И причины этого — «адаптация рынка к новым условиям, растущий внутренний спрос на технологические решения, особенно в промышленности и безопасности, а также прогнозируемое снижение ключевой ставки», поясняет он.

Юлия Пославская