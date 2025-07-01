Уголовное дело певицы-иноагента Максаковой поступило в суд

В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы уголовного дела бывшего депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (объявлена в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде. Артистку будут судить заочно по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Максакова (признана иноагентом) в 2013 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Максакова (признана иноагентом) в 2013 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В декабре 2024 года проживающая за границей певица была заочно арестована по обвинению по ст. 280.4 УК РФ. Поводом для возбуждения дела стала публикация ею на YouTube видео, в котором звучали призывы спонсировать ВСУ. В ролике также присутствовала дискредитация ВС РФ, считает российское следствие. В случае признания виновной певице грозит до шести лет лишения свободы. В отношении артистки также возбуждено уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента.

В список иностранных агентов Минюста певица была внесена в мае 2023 года. Осенью того же года она была оштрафована на 30 тыс. и 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. В августе 2024 года певицу оштрафовали в третий раз — на 50 тыс. рублей. В июне 2025 года был назначен четвертый штраф на такую же сумму.