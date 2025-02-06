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Коммерсантъ FM
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Против уехавшей оперной певицы возбудили новое уголовное дело

В отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана иностранным агентом) возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, артистка не маркировала материалы, опубликованные на своем YouTube-канале. По указанной статье певице грозит до двух лет лишения свободы. Она покинула Россию в 2022 году.

Минюст признал артистку иноагентом в мае 2023 года. В ноябре того же года Пресненский районный суд оштрафовал ее на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. В сентябре 2024 года в отношении артистки возбудили дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. В декабре прошлого года она была заочно арестована.

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