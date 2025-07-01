Глава Удмуртии после атаки БПЛА на ижевское предприятие: есть пострадавшие

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о пострадавших после атаки БПЛА на ижевское предприятие. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники предприятия эвакуированы. Количество пострадавших глава региона не назвал. «Оперативные службы работают <...> Пожарные устраняют очаги возгорания»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, сегодня утром вражеский БПЛА ударил по одному из ижевских предприятий. На место выехали оперативные службы. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал глава региона. В республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.