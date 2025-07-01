Apple ответит перед судом США по обвинениям в монополизации рынка смартфонов

Apple придется отвечать перед судом по иску Министерства юстиции США и властей 16 штатов, обвинивших компанию в систематических нарушениях антимонопольного законодательства. Иск к Apple был подан в марте 2024 года. Расследование против компании началось еще в 2019 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа. В итоге власти пришли к выводу, что производитель iPhone нарушает антимонопольное законодательство США сразу несколькими способами.

Компания еще тогда заявила, что не согласна с выводами властей, считает иск необоснованным и намерена защищать свои интересы в суде. Но окружной судья Джулиен Нилс в Ньюарке (Нью-Джерси) 1 июля 2025 года не удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска, сообщает Reuters. Для самой Apple это уже третье антимонопольное разбирательство в США за последние 15 лет.

Суд над Apple последует за рассмотрением дел Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), в рамках которых власти требовали дробления этих компаний.

Кирилл Сарханянц