Марк Цукерберг дожил до судного дня

Сегодня в Вашингтоне начинается рассмотрение судебного иска Федеральной торговой комиссии (FTC) США к Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Власти обвиняют компанию Марка Цукерберга в монополизме и незаконном устранении конкурентов. По итогам судебного разбирательства корпорация может прекратить свое существование в нынешнем виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Марк Цукерберг

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американские власти обнародовали свои претензии к Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще в 2020 году — во время первого президентского срока Дональда Трампа. Марка Цукерберга тогда упрекнули в том, что он способствует росту монополизма на рынке, скупая конкурирующие сервисы. Речь, в частности, шла о покупках Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.

Первоначальный иск FTC против корпорации, поданный при господине Трампе в 2020 году, был отклонен главным судьей Окружного суда округа Колумбия Джеймсом Боасбергом в июне 2021 года. Он постановил, что правительство не представило достаточных доказательств того, что корпорация господина Цукерберга монополизирует рынок «личных социальных сетей». Но уже в августе того же года FTC направила повторный иск, который был принят к рассмотрению.

Федеральная торговая комиссия попытается доказать, что технологический гигант умышленно нарушал антимонопольное законодательство США. Для этого регулятор будет опираться на внутреннюю переписку сотрудников корпорации, из которой следует, что высшее руководство корпорации рассматривало сервисы Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и WhatsApp как угрозу для своего бизнеса, особенно в тот период, когда компания только искала способы адаптироваться к росту популярности смартфонов.

Регулятор утверждает, что стратегия корпорации в целом выстраивалась на лозунге самого Марка Цукерберга, выраженном во внутреннем электронном письме в июне 2008 года: «Лучше купить, чем конкурировать».

Суд против корпорации — часть масштабного судебного разбирательства властей США с американскими IT-корпорациями. В прошлом году Федеральный суд США признал монополистом Google. Впереди вынесение решений по антимонопольным делам против Amazon и Apple.

Конгресс, Минюст и прокуроры штатов еще на стадии слушаний и сбора информации о деятельности IT-гигантов требовали для всех них примерно одинакового наказания: прекращения незаконных практик, выплаты компенсаций и, конечно, дробления бизнеса.

Отметим, что даже признание компании монополистом не приведет к немедленному наказанию. У всех ответчиков по этим делам есть право на обжалование решений суда.

Есть у нынешнего судебного разбирательства и значимое отличие от процесса над Google. На момент проведения расследования и предъявления претензий сама FTC оставалась независимым органом, состоящим из комиссаров от обеих партий. Теперь это не совсем так. В марте Дональд Трамп уволил обоих представителей Демократической партии в FTC, и теперь регулятор полностью подконтролен республиканцам. И наблюдатели опасаются, что итоги судебного процесса во многом будут зависеть от настроений самого президента Трампа.

Глава FTC Эндрю Фергюсон поспешил всех успокоить. Он подтвердил свое желание обуздать технологических гигантов и сказал, что «не может себе представить», чтобы господин Трамп приказал ему прекратить антимонопольное расследование. Тут же, впрочем, добавив: любому «законному приказу» президента он неминуемо подчинится.

Кирилл Сарханянц