Ижевский зоопарк закрыли для посетителей после атаки БПЛА на местное предприятие

Государственный зоопарк Удмуртии, находящийся на улице Кирова, закрыли для посетителей 1 июля после утренней атаки БПЛА на ижевское предприятие, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, вражеский беспилотник ударил по одному из ижевских предприятий утром 1 июля. На месте работают оперативные службы: устраняются очаги возгорания. Сотрудников предприятия эвакуировали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.