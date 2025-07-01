В Уфе руководитель колледжа предстанет перед судом за 1,4 млн рублей взятки

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 53-летнего исполняющего обязанности директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, с июля 2023 года по март 2025 года фигурант уголовного дела требовал деньги от арендатора бассейна, расположенного в колледже. Незаконное вознаграждение предназначалось «за общее покровительство и попустительство», продление договора аренды бассейна и беспрепятственную предпринимательскую деятельность. Сумма ежемесячных поборов составляла от 35 тыс. до 200 тыс. руб. Деньги передавались лично обвиняемому и переводились на банковские счета его знакомых. Общая сумма полученных взяток составила почти 1,4 млн руб.

На время расследования суд по ходатайству следователя отстранил руководителя от занимаемой должности. В целях обеспечения исполнения приговора на его движимое и недвижимое имущество наложен арест.

Майя Иванова