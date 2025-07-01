Авиарейсы из Уфы во «Внуково» запустят с 22 июля

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на новые регулярные рейсы из московского аэропорта «Внуково» в Уфу и обратно, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Superjet 100 шесть раз в неделю, кроме воскресенья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новые рейсы дополнят программу полетов «Аэрофлота» и «России» в Уфу из аэропорта «Шереметьево». Летом «Аэрофлот» выполняет до 56 рейсов в неделю из Уфы в «Шереметьево», а авиакомпания «Россия» — до 21 рейса в неделю. В общей сложности в пиковые даты число перелетов в Уфу из двух аэропортов Москвы достигает 76 в неделю.

Как информировал «Ъ-Уфа», о новых рейсах между Уфой и аэропортом «Внуково» сообщил 30 июня на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров. По его словам, число рейсов в Москву увеличится до ста в неделю.

Майя Иванова