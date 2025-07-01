На Дону режим ЧС из-за засухи введен еще в девяти районах

Глава региона Юрий Слюсарь подписал распоряжение, дополняющее список муниципальных районов, где уже ранее был введен режим ЧС по почвенной засухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

По информации пресс-службы, с 30 июня режим чрезвычайной ситуации введен на территории Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского районов. В этих муниципальных образованиях отмечено уменьшение запасов продуктивной влаги в почве. Данная мера принимается в помощь аграриям.

«Это позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты. По просьбе аграриев мы отработаем с федеральным центром вопрос пролонгации банковских кредитов и отсрочки лизинговых платежей. Хозяйства, которые пострадали от непогоды, должны получить поддержку», – приводятся в сообщении слова Юрия Слюсаря.

На сегодня режим ЧС действует в 19 сельских муниципалитетах Дона. Из-за засухи зафиксировано повреждение посевов на площади порядка 540 тысяч гектаров, гибель посевов – около 60 тысяч гектаров.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует на территории десяти муниципальных районов: Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов.

Валентина Любашенко

7796282