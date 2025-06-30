Движение по Купчинской улице перекроют в связи с проведением дорожного ремонта

Очередные ограничения и перекрытия движения транспорта из-за ремонтных работ вводятся в двух районах Петербурга — Фрунзенском и Приморском. Они начинают действовать в понедельник, 30 июня, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

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В частности, на срок с30 июня по 3 июля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия временно закрывается движение по Купчинской улице — на участке от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека.

Одновременно с этим ограничения вводятся при движении по улице Савушкина — от Шишмаревского переулка до Липовой аллеи, с закрытием движения по улице Савушкина в направлении от Шишмаревского переулка к Липовой аллее, за исключением городского пассажирского транспорта.

Помимо этого, в том же районе вплоть до 25 июля ограничения действуют на улице Савушкина — от Планерной улицы до набережной Черной речки, включая перекрестки.

В ГАТИ рекомендуют водителям обращать внимание на информационные щиты и заранее планировать маршруты объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях на Лиговском и Витебском проспектах в Московском районе, а также на Приморском шоссе в Сестрорецке. Они начали действовать на прошлой неделе.

Андрей Цедрик