Акционеры НЛМК одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Решение опубликовано в центре раскрытия корпоративной информации.

22 мая совет директоров НЛМК принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год.

По РСБУ чистая прибыль компании в 2024 году упала в 4,2 раза, составив 52,4 млрд рублей против 221,5 млрд рублей в предыдущем году. Выручка НЛМК выросла на 5,5%, достигнув 737,5 млрд рублей по сравнению с 698,9 млрд рублей годом ранее. Доходы от реализации металлопродукции увеличились на 5,7%.

В декабре 2024 года стало известно, что НЛМК выплатил держателям облигаций купонный доход в размере 698,7 млн руб. за период с 30 мая до 30 ноября 2024-го.