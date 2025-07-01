ФАС проконтролирует изменение платы за ЖКУ при повышении тарифов с 1 июля

ФАС обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги в целях недопущения необоснованного роста тарифов с 1 июля, сообщила служба.

В каждом муниципальном образовании главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. С 1 июля цена на электроэнергию будет повышена в среднем на 12,6%. Средняя конечная цена на газ для населения после 1 июля вырастет на 76 копеек, до 8,32 руб. за кубометр, уточнили в службе.

В ФАС отметили, что индексация необходима для поддержания работы комплекса ЖКХ и обновления коммунальной инфраструктуры. В случае выявления нарушений ФАС выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат. В 2024 году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд руб. экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения тарифов, заявили в службе.