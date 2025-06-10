Льготный трактор

Минсельхоз намерен активнее стимулировать покупку аграриями новой отечественной сельскохозяйственной техники — подготовлен проект приказа, повышающий размер субсидии при выдаче кредита на эти цели с 50% до 70% размера ключевой ставки ЦБ. В результате реальная стоимость займов для сельхозпроизводителей может снизиться с 12,5% до 7%, что должно поддержать закупку техники, объемы продаж которой упали в первом квартале 2025 года на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минсельхоз опубликовал проект приказа, повышающий размер бюджетной субсидии при выдаче льготных кредитов на покупку сельхозтехники аграриям с 50% до 70% от размера ключевой ставки ЦБ. Это снижение цены кредита коснется покупателей российской и белорусской техники, произведенной на территории РФ. Речь идет о программе господдержки закупок сельхозтехники на льготных условиях, на которую в 2025 году выделено 10 млрд руб.

Согласно данным доклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, в 2024 году сельхозпроизводители приобрели на 20% меньше тракторов и комбайнов, чем в 2023-м. В Минсельхозе это объясняли ростом цен на технику и оборудование, снижением инвестиционной активности аграриев из-за повышения ставки ЦБ, а также низкой финансовой устойчивостью агропредприятий. В 2025 году эта тенденция продолжилась: по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш), в первом квартале отгрузки сельхозтехники российского производства на внутренний рынок упали на 33% в годовом выражении, до 38 млрд руб. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегментах зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов, поставки которых в январе—марте 2025 года сократились на 58% (до 437 шт.) и 39% (до 709 шт.) соответственно.

Отметим, что в целом финансовое положение АПК — точнее, его отраслей, в которых наиболее востребована продукция машиностроения,— с начала этого года существенно ухудшилось. По данным Росстата, в первом квартале сальдированный финрезультат в экономике (прибыль минус убыток) вырос на 27% к тому же периоду 2024 года, но в секторе «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг» показатель увеличился лишь на 0,3%, что с учетом инфляции (более 10%) означает его падение в реальном выражении.

Во многом такой результат обусловлен падением экспортной выручки от продажи зерна — укрепление рубля сделало многие поставки (зерно для которых закупалось осенью в расчете на курс 110 руб./$) убыточными для экспортеров (см. “Ъ” от 2 июня). Отвлечение финансовых ресурсов для обновления техники в такой ситуации, очевидно, не является приоритетом для аграриев, что, видимо, и вынудило Минсельхоз увеличить «скидку» на проценты по льготным кредитам.

При увеличении субсидирования размера ключевой ставки до 70%, подсчитал заместитель председателя совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян, обслуживание кредитов на технику будет обходиться аграриям в 7% годовых вместо прежних 12,5%. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Вадим Аникин считает, что такой рост субсидирования может стать стимулом для обновления парка техники и повышения производительности аграрного сектора.

Однако, предупреждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, на это в итоге понадобится больше средств, чем запланировано сейчас в бюджете. Кроме того, нужно восстанавливать доходы аграриев, «ведь иначе им будет сложно возвращать тело кредита».

В ассоциации «Росспецмаш» подчеркнули, что не раз обращали внимание на то, что действующую ставку в 12,5% сложно назвать действительно льготной. По мнению представителя ассоциации, необходимо, чтобы мера заработала как можно быстрее, «ведь аграрии могут отложить приобретение сельхозтехники в ожидании более выгодных условий, что приведет к еще более стремительному падению рынка». К тому же, по его словам, нужно не только снижать ставки по льготным кредитам, но и сделать так, чтобы сельхозпроизводители могли реально получить такие займы в банках.

Анна Королева, Наталия Мирошниченко, Олег Сапожков