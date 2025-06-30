Бывший боец спецназа МВД получил 15 лет строгого режима за 10 заказных убийств

Пушкинский горсуд Московской области приговорил к 15 годам строгого режима бывшего бойца отряда спецназа МВД «Витязь» Алексея Чеботарева за десять убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и два покушения (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), выяснил «Ъ».

Ранее мужчина заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате его показаний были задержаны 18 участников банды спецназовцев, на счету которой не менее 40 убийств.

Всего по делу проходит 50 фигурантов. Некоторые из них находятся на свободе, поэтому Алексея Чеботарева взяли под госзащиту, а процесс закрыли от публики.

Как сообщила «Ъ» адвокат Алексея Чеботарева Анна Медведева, мужчина не планирует обжаловать приговор. Прежде он признал вину за все совершенные преступления. Защита настаивала на прекращении уголовного преследования, отмечая помощь фигуранта в раскрытии громкого уголовного дела.

Алексей Чеботарев стал четвертым осужденным членом банды спецназовцев из числа заключивших досудебные соглашения. Ранее трое других фигурантов — уроженец Азербайджана Араз Дадашев, пенсионер ФСБ Олег Михалев и бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев — были осуждены на сроки от 8 до 11 лет.

Как ранее писал «Ъ», в начале нулевых созданная еще одним выходцем из «Витязя» Артуром Козловым банда спецназовцев брала заказы на убийства бизнесменов и криминальных авторитетов. При этом, как установил Следственный комитет России, жертвами преступников нередко становились случайные люди.

Подробнее о деле Алексея Чеботарева и банды спецназовцев — в материале «Киллер раскаялся на целую банду».