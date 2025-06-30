Киллер раскаялся на целую банду

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье к 15 годам заключения приговорили бывшего бойца отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексея Чеботарева — одного из самых активных участников «банды спецназовцев», на счету которой жизни не менее 40 человек. Он осужден за совершение десяти убийств и двух покушений, вину в которых полностью признал, дав показания против почти двух десятков подельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело 50-летнего Алексея Чеботарева, бывшего спецназовца, а ныне индивидуального предпринимателя, Пушкинский горсуд Московской области рассмотрел за четыре заседания. Разбирательство прошло в особом порядке, так как подсудимый заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Благодаря его показаниям, по данным “Ъ”, были задержаны еще 18 участников группировки. Всего же фигурантами ряда уголовных дел банды спецназовцев стали более 50 человек.

Ряд из них до сих пор находится на свободе, поэтому Алексея Чеботарева взяли под госзащиту, а процесс закрыли от публики.

Как ранее писал “Ъ”, Алексей Чеботарев входил в банду, созданную также выходцем из «Витязя», руководителем одного из отделов Московского уголовного розыска Артуром Козловым, который погиб в 2006 году в ДТП. Вторым руководителем шайки следствие считает бывшего военнослужащего Павла Христева, который, как и большинство участников банды, был арестован в 2023 году. Сейчас он вместе с десятью другими фигурантами, в том числе экс-начальником штаба СОБР «Рысь» Алексеем Алпатовым, знакомится с материалами уголовного дела, из которого и было выделено дело Чеботарева.

В начале нулевых силовики, как установил СКР, активно брали заказы на устранение бизнесменов, а также криминальных авторитетов, их жертвами стали не менее 40 человек. При этом нередко «оборотни в погонах» не особо готовились к исполнению заказов и по ошибке убивали не тех людей, ориентируясь не сколько на выяснение внешности жертвы, сколько на марку ее автомобиля.

Так произошло, например, в феврале 2000 года, когда они взялись устранить криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой). Блокировав его автомобиль рядом с домом на Рублевке, силовики застрелили вместо Хромого его водителя. В итоге заказ на убийство авторитета был отдан другим. Максима Лазовского расстреляли в апреле того же года на выходе из храма в Одинцовском районе Подмосковья.

В апреле 2003 года, готовя на улице Старая Басманная покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы, совладельца универмага «Московский» Александра Ревзина, соучастники по ошибке расстреляли автомобиль (он был той же марки, что и у жертвы) с председателем правления директоров компании «Евротрансгаз» Тимофеем Пономаренко, который от полученных ранений скончался.

В мае из автомата с оптическим прицелом они открыли огонь уже по выходившему из подъезда дома господину Ревзину, который был ранен, но выжил. Следствие считает заказчиком этого преступления партнера господина Ревзина, совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева, он арестован. В данном случае именно Алексей Чеботарев был тем, кто нажал на курок.

Также он собственноручно застрелил из пистолета Александра Фоминова — советника главы Министерства путей сообщения, когда тот в марте 2002 года на машине возвращался к себе домой в дачный поселок Аграрник неподалеку от Одинцово.

А вот нападение на бизнесмена Магомеда Мусаева, у которого имелся конфликт с бывшим мэром Махачкалы Саидом Амировым (осужден в 2015 году на пожизненному срок за различные преступления), тоже выдалось неудачным. На следствии Алексей Чеботарев рассказал, как вместе с подельниками заложил на дороге в деревне Трубачеевка городского округа Одинцово взрывное устройство. Однако ехавший по ней 6 октября 2024 года в сопровождении двух охранников — братьев Керимовых — господин Мусаев при нападении не пострадал, так как его машина оказалась бронированной.

Однако многие другие покушения удались. Так, от рук банды спецназовцев в 2002 году погибли владелец фирмы по производству матрасов ОАО «Консул» Владимир Клюев, его бухгалтер Елена Ковалева, а также сын предпринимателя. А в 2003 году спецназовцы похитили и расправились с владельцем Красногвардейского рынка Москвы Хафизом Махмудовым, а также его любовницей и бухгалтером Еленой Меллер. У них нападавшие отняли $500 тыс., пару убили, а тела утопили в водоеме, привязав к ногам гири.

В рамках уголовного дела родственники погибших заявили к подсудимому иски о возмещении морального вреда в размере от 800 тыс. до 500 млн руб. Самую большую сумму с подсудимого требовала взыскать мать погибшей госпожи Меллер.

Сам фигурант в суде заявил, что раскаивается в содеянном.

Подсудимый, который прошел две чеченские войны и имеет государственные и ведомственные награды, признался: он не видел особой разницы между приказами, которые он получал во время боевых действий и уже в мирное время, от своего непосредственного начальника в «Витязе» Артура Козлова.

Сторона защиты призвала суд прекратить уголовное преследование Алексея Чеботарева, упирая на то, что по вменяемым ему преступлениям вышел срок давности (в случае с обвинением в убийствах его применение зависит от суда), а благодаря показаниям фигуранта было раскрыто громкое уголовное дело.

В свою очередь, прокурор требовал приговорить фигуранта к 15 годам строгого режима за совершение в 2000–2004 годах десяти умышленных убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух покушений на убийства (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Выйдя из совещательной комнаты, судья дал фигуранту именно такой срок. При этом он частично удовлетворил иски потерпевших, взыскав с подсудимого в общей сложности 28 млн руб.

Адвокат Анна Медведева сказала “Ъ”, что ее подзащитный не планирует обжаловать приговор. От дальнейших комментариев она отказалась.

Алексей Чеботарев стал четвертым по счету «досудебщиком» из банды спецназовцев, осужденным судом. Ранее трое других фигурантов — уроженец Азербайджана Араз Дадашев, пенсионер ФСБ Олег Михалев и бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев — были осуждены на сроки от восьми до одиннадцати лет.

Мария Локотецкая