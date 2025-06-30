Мусорной реформе подыскали бюджет

Минприроды опубликовало два проекта постановлений правительства, заметно меняющих правила финансирования государством отрасли обращения с отходами. В частности, Росприроднадзору дается возможность тратить средства экологического сбора, изначально ориентированные на контроль утилизации отходов, на свою деятельность «в целом». Государственному же оператору отрасли, ППК РЭО, предлагается закрывать кассовые разрывы своих «дочек» — новых региональных мусорных операторов — займами из неиспользуемых средств отраслевого федпроекта. Параллельно впятеро — с 50 тыс. до 10 тыс. тонн — предложено снизить субсидируемый объем утилизации отходов: в ведомстве исходят из того, что после недавнего запуска обязательного реестра утилизаторов их в реестре будет мало, за их мощности будут конкурировать государство и бизнес и снижение планки субсидируемой утилизации им не повредит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Два проекта постановлений правительства, опубликованных вчера Минприроды на regulation.gov.ru, предлагают Белому дому поддержать довольно заметные изменения в системе финансирования мусорной отрасли. В первом речь идет о том, чтобы разрешить Росприроднадзору тратить средства экологического сбора на обеспечение собственных функций. Экосбор, напомним, является «окрашенным» платежом компаний в бюджет за утилизацию государством отходов (его альтернативой является самостоятельная утилизация в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров за свои отходы).

Закон «Об отходах производства и потребления» требует оплаты из экосбора контроля Росприроднадзором исполнения требований по утилизации, однако, как отмечает министерство, служба занимается этим наряду с другими задачами, выделить контрольные траты «не представляется возможным» и «средства в объеме поступления экосбора» нужно направлять на ее финансирование «в целом, без указания конкретного полномочия», что, отметим, актуально в условиях жесткой бюджетной политики ближайших лет.

Второй проект позволяет ППК «Российский экологический оператор» тратить бюджетные средства субсидии на инфраструктурное обеспечение отрасли еще и на оборотное кредитование своих «дочек» и «внучек» из числа новых регоператоров по обращению с отходами. Ранее (см. “Ъ” от 1 апреля и 27 мая) покупки ППК долей в ряде регоператоров были признаны «рабочей» схемой восстановления контроля и работоспособности отрасли.

Оборотные займы им предлагается давать из неиспользуемых средств нацпроекта «Экологическое благополучие» (он запущен в 2025 году и, вероятно, имеет незаконтрактованные финансовые резервы).

Потребность в таких займах министерство объясняет анализом ППК РЭО деятельности вновь назначенных регоператоров: «выявлено, что они начинают осуществлять затраты на закупку необходимой техники и оборудования, строительство, реконструкцию перегрузочных станций и мест базирования техники, а также на покрытие операционных расходов с начала осуществления деятельности», а деньги по выставленным счетам доходят с разрывом в пару месяцев.

Также при смене регоператоров падает собираемость платежей, в итоге нехватка оборотных средств в первый год может достигать необходимой валовой выручки за 3–3,5 месяца. На займы для покрытия этого кассового разрыва и предлагается направлять средства субсидии: коммерческий кредит новым регоператорам, как правило, недоступен, а отсутствие средств ведет к ухудшению качества услуг «вплоть до невозможности» работы. Сроки поджимают — министерство настаивает на вступлении постановления в силу со дня опубликования для «незамедлительной поддержки отрасли обращения с ТКО».

В то же время результат предоставления субсидии на собственно утилизацию отходов специализированными компаниями предлагается снизить впятеро, с 50 тыс. тонн до 10 тыс. тонн в год: в новой конфигурации системы расширенной ответственности производителей и импортеров за свои отходы утилизаторы обязаны регистрироваться в реестре с проверкой производственных мощностей. «На первом этапе… реестр утилизаторов будет содержать небольшое количество» таких компаний, «а значит, их мощности будут востребованы практически в полном объеме со стороны производителей и импортеров товаров и упаковки» и снижение субсидируемого государством объема утилизации ничем им не угрожает, поясняет ведомство.

Олег Сапожков