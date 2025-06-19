Благополучия без бюджета не выходит

Тематическая сессия ПМЭФ по экологической политике зафиксировала отказ ее регуляторов от попыток выстраивать рыночные отношения в экологической сфере в пользу распределения государственных средств и административных мер защиты окружающей среды. В первую очередь на сессии речь шла о мусорной отрасли: в условиях дорогих займов льготные кредиты и механизм ГЧП видятся ее руководству самыми эффективными мерами поддержки регионов в создании инфраструктуры обращения с отходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы Минприроды Денис Буцаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель главы Минприроды Денис Буцаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сессия «Экология и экономика: синергия финансовых механизмов и инноваций в обращении с отходами» а рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зафиксировала разворот от идеи выстраивания рыночных отношений в экологической сфере (на это был направлен первый нацпроект «Экология») к все большему ее огосударствлению и усилению административных механизмов, заменяющих собой рыночные.

Основной темой обсуждения стали инвестиции в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как констатировали участники встречи, их привлекательность заметно выросла благодаря господдержке и активному взаимодействию власти, регионов и банков.

Тон сессии задал пересевший в начале года в кресло заместителя главы Минприроды Денис Буцаев, до этого несколько лет возглавлявший главную инфраструктурную компанию отрасли — ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). В ведомстве он также курирует сферу обращения с ТКО. По его словам, механизм государственно-частного партнерства и привлечение инвестиций через льготные займы ППК РЭО стали «эффективными мерами для поддержки регионов в части создания инфраструктуры обращения с ТКО». «Серьезно изменить инвестиционный климат» помог запуск концессионных инвестиционных сделок с субсидированной ставкой, благодаря чему эффективная ставка для участников мусорного сектора составляет около 7%, а все остальное «берет на себя федеральный бюджет».

Перекладывание контроля и рисков на государство позволило накопленному объему инвестиций отрасли за шесть лет превысить 300 млрд руб.

Еще одна популярная в отрасли мера поддержки — возможность заключать концессионные соглашения на внеконкурсной основе. Ранее правительство разрешило в 19 регионах создать 36 комплексных объектов обращения с отходами без конкурса (см. “Ъ” от 27 марта). Необходимость усиления роли государства в финансировании сферы обращения с отходами господин Буцаев объяснил тем, что до сих пор многие регионы не создали условий, которые бы позволили им реализовать крупные инвестиционные проекты. Заключение концессий, по его мнению, может стать способом сократить период подготовки и строительства новых объектов в отрасли.

С господдержкой в инвестпроектах охотно участвуют и банки, рассказала глава ППК РЭО Ирина Тарасова, уже профинансировано 14 проектов на 74 млрд руб. До конца этого года новые проекты получат еще 50 млрд руб. льготных кредитов. «Каждый регион также получает от РЭО поддержку при реализации инвестпроекта — от участия в подборе площадки, применяемой технологии до разработки проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы»,— сказала госпожа Тарасова. Это, вероятно, объясняется не только поддержкой, но и необходимостью жесткого контроля реализации проектов.

Отдельный контур госконтроля — тарифное регулирование.

Так, по словам заместителя главы ФАС Виталия Королева, уже внедрена система долгосрочного согласования предельных индексов тарифов, которая гарантирует возврат вложенных средств в рамках концессионных соглашений и инвестпрограмм.

Утвержден механизм учета в тарифах расходов на создание перегрузочных станций, контейнерных площадок и объектов утилизации ТКО (см. “Ъ” 9 апреля).

Кроме того, разработан проект постановления правительства с требованиями по учету данных весового контроля ФГИС УТКО и ЭРА-ГЛОНАСС при расчете тарифов (см. “Ъ” от 4 июня).

Де-факто оказавшись неспособными выстроить эффективные правила рыночной экономики в сфере обращения с отходами, регуляторы, ответственные, напомним, за выполнение требований профильного нацпроекта, теперь в ускоренном порядке решают накопленные в предыдущие годы проблемы административными методами и государственными деньгами, распределяя госсредства между компаниями, в первую очередь «дочками» и «внучками» ППК РЭО (см. “Ъ” от 27 мая), чтобы сохранять контроль над их использованием.

При этом в последние месяцы ТКО стали одним из самых упоминаемых пунктов экологической повестки, хотя их доля в общем объеме образования всех отходов в РФ не превышает 1%, да и отходы в целом являются далеко не единственным предметом экологического регулирования. Впрочем, ТКО — одна из самых социально значимых тем в этой повестке и поэтому выступает очевидным объектом для эксперимента, результаты которого в перспективе, вероятнее всего, будут распространены и на другие направления экологической политики, проводить которую также во все большей степени будут бюджетными вливаниями и законодательными требованиями.

Анна Королева, Олег Сапожков