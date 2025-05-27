Инвестиции для мусорной реформы

Президент подписал указ, вносящий изменения в деятельность публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). Они касаются предоставления заемного финансирования компаниям отрасли, разработки порядка предоставления гарантий и поручительств инвесторам и работы наблюдательного совета. Изменения призваны сделать мусорную отрасль привлекательнее для частных инвесторов и усилить взаимодействие профильных ведомств, ответственных за реформу в сфере обращения отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как говорится в указе президента №347 от 26 мая 2025 года, изменения вносятся в указ президента от 14 января 2019 года №8 о полномочиях Российского экологического оператора. Документом устанавливается право РЭО предоставлять заемное финансирование не только заемщикам, участником которых является компания, но и тем, в которых участвуют ее дочерние структуры. Кроме того, набсовет РЭО разработает порядок предоставления частным инвесторам гарантий и поручительств для реализации инвестпроектов, в том числе на платной основе.

Также важное изменение касается состава наблюдательного совета ППК РЭО, который будет расширен с пяти до семи человек. В него войдут глава ППК РЭО, заместители министров профильных министерств (Минприроды, Минстроя и Минпромторга). Оставшиеся три члена совета могут быть назначены из числа лиц, замещающих государственные должности, лиц, являющихся государственными гражданскими служащими, а также иных лиц по решению правительства.

Решение президента «усиливает роль РЭО как института развития, создающего правила и механизмы, которые позволяют запускать масштабные проекты в сфере экономики замкнутого цикла. Нововведения делают нас более гибкими в работе с бизнесом. Кроме того, обновленный наблюдательный совет усилит взаимодействие с профильными министерствами»,— заявила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Отметим: на фоне активизации мусорной реформы с начала текущего года была ускорена работа над новыми нормативными актами, призванными решить проблемы отрасли. По поручению профильного вице-премьера сформирован перечень из 14 приоритетных документов, принятие которых необходимо до конца 2025 года (см. “Ъ” от 20 марта). В число документов входил еще один проект поправок к указу президента о создании ППК РЭО — он в том числе предполагал, что компания может получить право реализации инвестпроектов без привлечения частных инвесторов и выпуска облигаций без обеспечения. Впрочем, эти изменения пока не приняты.

В публикации изменен заголовок в связи с тем, что в первоначальной версии он мог ввести в заблуждение. Редакция приносит свои извинения читателям.

Анна Королева