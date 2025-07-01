Выход из положения

В суд в Санкт-Петербурге поступило дело в отношении главы ЛГБТ-организации «Выход» Александра Воронова (движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским, а сама организация внесена в реестр иноагентов). Покинувшему Россию политическому активисту вменили нарушение порядка деятельности иноагента. Это уголовное дело стало первым подобным в городе. Недавно кабмин одобрил ужесточение ответственности за данное деяние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, Александру Воронову (признан иноагентом) вменяют нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Материалы поступили в Калининский райсуд Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, Александру Воронову (признан иноагентом) вменяют нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Материалы поступили в Калининский райсуд Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, Александру Воронову вменяют нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Материалы поступили в Калининский райсуд Санкт-Петербурга. Инициативную группу по защите прав сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским) «Выход» Минюст внес в реестр иностранных агентов в декабре 2021 года. В апреле 2022 года участники организации покинули Россию, а сама организация фактически прекратила свое существование. Тем не менее господина Воронова уже дважды привлекали к административной ответственности за подобное нарушение.

В материалах дела говорится, что 1 августа прошлого года активист «умышленно не представил в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах».

В апреле все тот же Калининский райсуд постановил заочно заключить Александра Воронова под стражу.

В конце марта петербуржец был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Срок меры пресечения два месяца начнется с даты задержания или передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции.

В первый раз фигурант был оштрафован на 150 тыс. рублей в июне 2023 года за публикацию в Telegram-канале «Выхода» (организация внесена в реестр иноагентов) поста, который не был помечен соответствующей маркировкой (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). В декабре того же года суд признал его виновным в непредставлении отчетов по трем положенным формам о деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП) и в распространении материалов без соответствующей маркировки лицом, руководящим организацией-иноагентом (ч. 5 ст. 19.34 КоАП). По первому протоколу он получил штраф в 100 тыс. рублей, по второму — 10 тыс.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, как уточнила в своем Telegram-канале глава пресс-службы судов Дарья Лебедева, стало первым в Петербурге.



В июне текущего года глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил, что правительство одобрило законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение закона об иноагентах. Привлечь нарушителя, согласно документу, можно будет после одного административного наказания по иноагентским статьям вместо двух, которые допускались ранее. Кроме того, 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому несоблюдение требований Минюста для иноагентов повлечет штраф от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 300 тыс. для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. — для юридических. Повышенные штрафы начнут действовать с 1 сентября.

Андрей Кучеров