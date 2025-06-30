Коттеджным поселкам подбирают порядок
Как могут измениться правила частной застройки
В Подмосковье хотят упорядочить застройку коттеджных поселков. Группа сенаторов и депутатов предлагает провести законодательный эксперимент. Он затронет владельцев домов, коттеджей и дач и в случае принятия начнет действовать со следующего года, пишет издание «Ведомости». Суть в том, что собственник участка после покупки его под строительство получает от властей Подмосковья через «Госуслуги» градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). На него нужно будет ориентироваться при возведении построек.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сейчас землевладелец должен сам запрашивать этот градостроительный план, и делают это далеко не все. А новая инициатива предполагает автоматическую передачу бумаг. Это поможет избежать хаотичной застройки в поселках, пояснила управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг», член московского регионального отделения «Деловой России» Елена Гладышева: «Человек купил себе земельный участок в чистом поле и считает, что он там может построить замок. А через 20 км находится аэропорт, например. Выясняется, что на этом поле выше, чем на полтора этажа, строить нельзя и ниже, чем на один этаж вниз, строить нельзя. А у него в планах построить бункер на три-четыре этажа вниз или на 10 этажей вверх замок. Инициатива предполагает, что вы приобрели участок, и вам в автоматическом режиме направляются требования к застройке данного участка. На этом плане будут указаны требования к проценту застройки (на 4 сотках нельзя возвести коттедж, который будет занимать полностью все 4 сотки), необходимые отступы от границы участка до границы строения. Это тоже указывается все в ГПЗУ».
Авторы проекта предполагают, что после завершения строительства и реконструкции соблюдение параметров должен проверить кадастровый инженер. Если выяснится, что объект не соответствует градостроительным требованиям, специалист обязан отказаться от выполнения кадастровых работ и регистрации постройки. Для самого владельца дома в текущей редакции законопроекта ответственности не предусмотрено. Скорее всего, требования ГПЗУ столкнутся с критикой — при возведении частного дома россияне привыкли выступать архитекторами, девелоперами и составителями сметы в одном лице, говорит генеральный директор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов:
«Я посещаю огромное количество коттеджных поселков и видел море таких примеров, когда один человек строит, допустим, какой-то дом из кирпича, другой человек строит дом из дерева, а третий чуть ли не из веток строится, с нарушением всех возможных норм. То есть хочешь — ставь из металлических контейнеров, морских, обшивай его, крась чем хочешь, и люди с этим как-то должны жить. То есть человек, который построил стандартный, среднестатистический дом из дерева либо из кирпича, должен почему-то нормально относиться к человеку, который построил непонятно какой дом, который выглядит отвратно и портит вид из окна.
Что касается этой экспериментальной программы, я бы расширил ее и внес туда инициативу по поводу высоты и внешнего вида заборов. Потому что иногда приезжаешь: у кого-то красный забор, у кого-то зеленый, у кого-то коричневый, у кого-то вообще его нет, кто-то из дерева старого построил — эти вещи, конечно, угнетают очень сильно. Поэтому было бы хорошо, если бы у нас обязали всех, кто собирается застраивать участок, соблюдать как минимум базовые требования. Но еще стоит их дополнить требования в целом к внешнему виду домов. Потому что у нас, например, Москомархитектура согласовывает проекты внутри города, они очень жестко следят за архитектурой, за внешним стилем, за цветовыми решениями и так далее. А в коттеджных поселках почему-то все отдается на откуп тем, кто строит. Я уже молчу про СНТ и деревни».
Всего в Московской области более 2,5 млн индивидуальных жилых и садовых домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту, а также свыше 12 тыс. садовых некоммерческих товариществ и 3 тыс. коттеджных поселков. Ежегодно регистрируются права более чем на 80 тыс. жилых и садовых домов. При этом действие законопроекта не будет распространяться на дома, которые зарегистрированы до 2026 года.
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