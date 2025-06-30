Коттеджным поселкам подбирают порядок

В Подмосковье хотят упорядочить застройку коттеджных поселков. Группа сенаторов и депутатов предлагает провести законодательный эксперимент. Он затронет владельцев домов, коттеджей и дач и в случае принятия начнет действовать со следующего года, пишет издание «Ведомости». Суть в том, что собственник участка после покупки его под строительство получает от властей Подмосковья через «Госуслуги» градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). На него нужно будет ориентироваться при возведении построек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас землевладелец должен сам запрашивать этот градостроительный план, и делают это далеко не все. А новая инициатива предполагает автоматическую передачу бумаг. Это поможет избежать хаотичной застройки в поселках, пояснила управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг», член московского регионального отделения «Деловой России» Елена Гладышева: «Человек купил себе земельный участок в чистом поле и считает, что он там может построить замок. А через 20 км находится аэропорт, например. Выясняется, что на этом поле выше, чем на полтора этажа, строить нельзя и ниже, чем на один этаж вниз, строить нельзя. А у него в планах построить бункер на три-четыре этажа вниз или на 10 этажей вверх замок. Инициатива предполагает, что вы приобрели участок, и вам в автоматическом режиме направляются требования к застройке данного участка. На этом плане будут указаны требования к проценту застройки (на 4 сотках нельзя возвести коттедж, который будет занимать полностью все 4 сотки), необходимые отступы от границы участка до границы строения. Это тоже указывается все в ГПЗУ».

Авторы проекта предполагают, что после завершения строительства и реконструкции соблюдение параметров должен проверить кадастровый инженер. Если выяснится, что объект не соответствует градостроительным требованиям, специалист обязан отказаться от выполнения кадастровых работ и регистрации постройки. Для самого владельца дома в текущей редакции законопроекта ответственности не предусмотрено. Скорее всего, требования ГПЗУ столкнутся с критикой — при возведении частного дома россияне привыкли выступать архитекторами, девелоперами и составителями сметы в одном лице, говорит генеральный директор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов:

«Я посещаю огромное количество коттеджных поселков и видел море таких примеров, когда один человек строит, допустим, какой-то дом из кирпича, другой человек строит дом из дерева, а третий чуть ли не из веток строится, с нарушением всех возможных норм. То есть хочешь — ставь из металлических контейнеров, морских, обшивай его, крась чем хочешь, и люди с этим как-то должны жить. То есть человек, который построил стандартный, среднестатистический дом из дерева либо из кирпича, должен почему-то нормально относиться к человеку, который построил непонятно какой дом, который выглядит отвратно и портит вид из окна.

Что касается этой экспериментальной программы, я бы расширил ее и внес туда инициативу по поводу высоты и внешнего вида заборов. Потому что иногда приезжаешь: у кого-то красный забор, у кого-то зеленый, у кого-то коричневый, у кого-то вообще его нет, кто-то из дерева старого построил — эти вещи, конечно, угнетают очень сильно. Поэтому было бы хорошо, если бы у нас обязали всех, кто собирается застраивать участок, соблюдать как минимум базовые требования. Но еще стоит их дополнить требования в целом к внешнему виду домов. Потому что у нас, например, Москомархитектура согласовывает проекты внутри города, они очень жестко следят за архитектурой, за внешним стилем, за цветовыми решениями и так далее. А в коттеджных поселках почему-то все отдается на откуп тем, кто строит. Я уже молчу про СНТ и деревни».

Всего в Московской области более 2,5 млн индивидуальных жилых и садовых домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту, а также свыше 12 тыс. садовых некоммерческих товариществ и 3 тыс. коттеджных поселков. Ежегодно регистрируются права более чем на 80 тыс. жилых и садовых домов. При этом действие законопроекта не будет распространяться на дома, которые зарегистрированы до 2026 года.

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Светлана Белова